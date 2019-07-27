立委選舉與綠溝通？ 邱顯智：有和卓榮泰提對談尚未獲回應

2019-07-27 11:37

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨與時力在不少區域皆有意推出自己的立委人選，如何整合是外界關注議題之一，時代力量黨主席邱顯智今一早陪同台北市信義、南松山選區的立委候選人陳雨凡掃街拜票，被問到外界認為時力在沒和民進黨溝通就推出自己人選，被質疑有意分歧？時代力量黨主席邱顯智表示，之前有跟民進黨主席卓榮泰提出對談，但還沒得到回應，目前要先確認彼此的價值，才會討論是否要整合。

對於現任立委整合問題，邱顯智解釋，目前時代力量的提名策略分兩階段，第一階段是提出自己黨內優秀的候選人，第二階段要看同選區是否有共同價值的政黨候選人，才會討論是否要整合。

邱顯智也說，之前有跟民進黨主席卓榮泰提出對談，但還沒得到回應，作法是要先確認彼此的價值，包括司法改革、居住正義等，希望先溝通，不希望選民覺得雙方好像在交換，對大家的印象都不好。

松山信義區基本盤是藍大於綠，現任立委又是國民黨，不整合難打贏，陳雨凡表示，黨中央有協調機制，她每天都跑地方基層，其實民進黨基層也釋善意，他們也希望雙方能有共識，盡快確定人選，若推出時力，他們願無條件支持，她也希望和民進黨開啟更多對話空間，對松山信義做出最有利的做法。

陳雨凡說，希望整個黨的提名能有清楚樣貌，每區的狀況不同，要有不同的處理方式，有些需要更多協調，但目前最重要的事情是2020年台灣能不能贏。

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