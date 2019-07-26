韓粉掛看板挺韓國瑜 綠黨這招反擊網友笑翻

2019-07-26 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統，首場競選活動預計前往桃園市，就有韓粉自費在中壢區掛上韓國瑜Q版看板力挺。對此，被韓粉戲稱「不分區議員」的綠黨桃園市議員王浩宇先是PO出此看板照，隨後綠黨臉書粉專也PO照，該看板旁掛上綠黨「你今天爬樹了嗎？」看板來嘲諷韓國瑜。

王浩宇因常常跨區「監督」韓國瑜而被韓幕僚以及韓粉們戲稱「不分區議員」，他今天先是在臉書PO出中壢區龍岡路一幅大型Q版韓國瑜的競選廣告照片，表示「韓粉之前酸我是不分區議員，嗆我：韓國瑜又沒有要選總統，跟中壢有什麼關係？現在看板大剌剌的掛在中壢街頭了，怎麼會跟中壢沒有關係呢？」

大約過了3個小時後，綠黨也PO照，照片中韓國瑜的廣告看板旁邊有綠黨廣告看板，內容寫著大大的「你今天爬樹了嗎？」以近日韓國瑜視察登革熱疫情爬樹一事來揶揄他。綠黨發文表示，「我們關心的，是樹」。

照片曝光後引發網友熱議，留言「這太好笑了吧」、「韓粉崩潰 笑死瞜」、「很會」、「爛瑜衝樹...！」、「我們高雄市民現在找市長都要往樹上找才有呢！」。但也有網友表示，這張照片可能是P圖上去的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法