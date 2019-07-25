韓國瑜揶揄點名陳其邁當副手 網友不滿嗆爆了！

2019-07-25 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕將代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜，近日開出副手條件，今天被媒體問到副手人選時，還開玩笑稱「想到陳其邁」，行政院副院長陳其邁對此回應「這樣虧我，甘好（台語）？」有網友不滿直批，「韓導又在蹭其邁的熱度了，其邁才不會像你吃碗內看碗外」。

韓國瑜日前接受媒體專訪時說，對於副手候選人的狀態和條件他已經心裡有數了，必須具有「財經專業」及「國際事務」背景，今天上午被媒體詢問有想到2020總統大選，副手要搭誰嗎？韓國瑜笑回，「你每次一講，我就想到陳其邁了」。

對此，陳其邁回應，「他（韓國瑜）就人這樣，習慣就好。」但也無奈地說，「我覺得人家問副手是誰，有答案就說有答案，幹嘛又扯到我，這樣虧我，甘好（台語）？」至於高雄市長若有補選，是否有意願？陳其邁則回應，「想太遠了吧，我比較擔心韓市長爬樹會不會摔下來」。

對此，臉書粉專「只是堵藍」發文批評，「韓導又在蹭其邁的熱度了，記者問韓導副總統人選是誰，韓導表示他想到其邁，人家其邁才不會像你吃碗內看碗外」。網友也留言怒轟，「自以為幽默 很好笑嗎」、「少在那邊消費陳其邁」、「你想跟邁邁配 你還不夠那個格呢！」、「完全瘋了，誰會跟你一樣混到極至，是你配不上其邁吧，要發瘋自己去，別扯上正常人」。

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