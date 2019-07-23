韓國瑜稱「做不好罷免自己」 他嗆：別說風涼話快辭市長

2019-07-23 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市民正發起罷免市長韓國瑜連署活動，韓對媒體指稱，這是一個「無聊的小兒科遊戲」，強調自己做不好會參加連署罷免自己。對此，時代力量立委徐永明怒嗆，韓國瑜「根本是風涼話、做不到的事情，倒不如趕快自辭市長，免得被批評尸位素餐。」

面對「公民割草行動」與「Wecare高雄」發起的罷免韓國瑜活動，連署書已超過十六萬份，韓國瑜接受媒體專訪時表示，現在提出罷免，根本是假議題，這是一個無聊的小兒科遊戲。他強調「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了。」

對此，徐永明在臉書表示，韓國瑜是眼睛業障重，所以看什麼都是假的吧！上任不到一年，政見多為跳票或未落實的狀況下，就「帶職參選」轉投總統選舉，準備當個「落跑市長」，市民怎不會心寒。再加上近期高雄市政荒廢、防災防疫做不好，人民發動罷免、抗議市長也是剛好。

「韓國瑜說做不好會罷免自己，根本是風涼話、做不到的事情，倒不如趕快自辭市長，免得被批評尸位素餐。」徐永明指出，韓國瑜除「帶職參選」是現在進行式，收了2千多萬市長選舉補助款也是真的，但拿納稅錢，市政做不好還要落跑，難道人民不能憤怒、發起罷免嗎？

他呼籲，韓國瑜作為市長，不用跟發動罷免的市民冷言冷語，有時間就把市政做好，才是對高雄最好的報答！

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