韓國瑜找副手開出2大條件 他狠酸：不是找配偶

2019-07-25 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕將代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜，近日開出副手條件：「必須有國際觀，對經貿要有一定的概念」，甚至還說「常想到陳其邁」。對此，「白色聯盟」執行長吳蕚洋狠酸，直言「找副手不是找配偶」。

韓國瑜日前接受媒體專訪時說，台灣的未來就像一盤棋局，副總統必須是枚活棋，總統必須坐鎮台澎金馬，行政院長則是第一線的掌櫃，副總統要代表國家向外延伸，幫助傳達國家形象、國家宣傳。他也說，對於副手候選人的狀態和條件他已經心裡有數了，必須具有「財經專業」及「國際事務」背景。

對此，白色聯盟執行長吳蕚洋在三立《94要客訴》 節目中說，韓國瑜開出的條件看起來不夠聰明，因為副手最重要是要跟總統「同心」，他認為，若是不同心的話，一天到晚被扯後腿，「找這樣的副手幹麻」？

「找副手不是找配偶。」吳蕚洋強調，如果因為本身欠缺某項特質而找特定的對象，根本不是什麼國際觀，因為那是外交部長的職權，擔任副手最重要的是，要確實貫徹貫徹總統的意志，「想著跟總統同樣的事情」。

另外，針對韓國瑜受訪談到副手人選時回答「常想到陳其邁」，行政院副院長陳其邁今（25日）下午出席活動受訪時回應，韓市長就快人快語，習慣就好，人家問他副手是有答案就直接回答，「這樣虧我，甘好（台語）？」

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