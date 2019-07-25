藍議員贏立委初選卻「棄選」 他酸值得韓國瑜思考

2019-07-25 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕下屆台東立委國民黨內初選，國民黨中常會已通過提名縣議員李建智參選，但25日李建智卻發表聲明「棄選」，並全力支持黨推出的人選。對此，名嘴黃創夏大酸高雄市長韓國瑜，這是值得他思考的方向。

李建智的聲明指出，初選勝出後，審慎評估聆聽各方意見，自認對明年選戰無勝選把握，個人成敗事小，影響台東及國家發展事大，深感不安，因此決定放棄參選，會全力支持黨推出的參選同志。縣黨部火速決定推薦民調落敗的副縣長張志明參選立委，但最終人選仍須由黨中央決定。

而高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，但要兼顧高雄市政的他不斷被質疑分身乏術，除上週高雄淹大水神隱20小時，24日爬樹視察登革熱疫情更挨批作秀，使得罷韓連署近日可望突破20萬份。

對此，名嘴黃創夏在臉書轉貼李建智「棄選」相關報導，酸說「嗯......值得韓國瑜思考的方向」。網友也留言「明智之舉」、「韓對於勝選可是信心滿滿，是決不會棄選的」、「好傻好天真的創夏」。

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