台灣解除歐盟漁業黃牌 蘇貞昌宣布通訊費國家補助大禮

2019-07-26 17:44

［記者陳彥廷／屏東報導］行政院長蘇貞昌今天中午到東港漁港參加深水漁港增建動工典禮，並再次向國內9大漁會頭人報告歐盟漁業黃牌在全國漁民努力下且增進管理，讓台灣漁業已經拔除「緊箍咒」，漁民可以「自由自在世界行」，他也帶來船位回報系統（VMS）及電子漁獲回報（E-logbook）的通訊費比照國際由政府負責的「大禮」。

農委會主委陳吉仲先是盛讚蘇院長的神級效率，他說，他在農委會3年，從沒看過說從答應後到動土5個月就完全做完，蘇院長6個月任內除東港漁港這個工程，也替漁民團體作了很多事，如遠洋或養殖、沿近海、加工廠等漁業勞工，以納入勞基法84之1來突破瓶頸。

陳吉仲並針對3年9個月內為了拿掉黃牌過程中，農委會及漁業署的執法造成大家困擾是感到相當抱歉，但他要向大家報告，若黃牌拿不掉，整個產業就無法發展，在過程中的困擾，蘇院長也有指示要補償大家，像是為拿掉黃牌，VMS每1個小時回報及E-logbook回報等等，都是增加漁民成本，前幾日向院長報告，這些在其它國家都是國家負責，也要代表漁民向院長爭取。

蘇貞昌隨後致詞則是幽陳吉仲一默，指「我聽懂，聽話要聽尾聲！」，他說，漁船出去要回報是全世界行之有年的規定，台灣從4小時變1小時回報還有E-logbook也要回報，雖然是規定，但都是要通訊費，也就是電話錢，每艘船大概3到4萬元，每年全國約要7500萬元，他認為「這條政府出，這樣好不好？」。

長期困擾漁民的費用，蘇貞昌的允諾猶如解除漁民的心頭大患，現場漁民非常有感，立刻響起如雷掌聲及喝采聲，許多漁民大喊「水啦！」、「這樣就對了！」不斷。

蘇貞昌強調，這項補助從8月1日開始，每台遠洋漁船的回報費用由政府專額負擔，補助漁民出去跟人比拼，這樣大家共同擔起漁業發展的責任，他強調，他從基層農、漁村出身，深深了解打拼並不簡單，須要大家一起拼。

立委莊瑞雄則解釋，國內漁業的這兩項回報系統可說是從無到有，連不識字的老船長都要學會操作，現在台灣漁業上軌道，被歐盟撤除漁業黃牌，就是有賴這兩個系統，撤黃牌也是最好的證明，不過，國際間都是由國家政府負責此項費用，因此經他在國會數度向農委會爭取後，現在也如願減輕漁民的負擔，可說是出海大利多。

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