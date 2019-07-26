國安私菸案》國民黨團籲開立院臨時會 組成調閱小組查弊

2019-07-26 10:59

〔記者陳昀／台北報導〕國安特勤人員涉嫌利用總統出訪菸品一案持續延燒，立法院國民黨團今天持續追打，上午大陣仗在立院舉行記者會呼籲召開臨時會、組成調閱小組查弊，並至監院遞交陳訴書；對於陳菊辦公室駁斥涉案，要求為抹黑道歉否則提告，國民黨團總召曾銘宗表示，讓法院查清楚，更好。

曾銘宗指出，這批免稅菸品從5月21日至7月4日陸續進到華膳保稅倉庫，涉嫌偽造文書、協助走私，其次是總統回國後，私菸還混入總統車隊，是重大國安漏洞，另涉及移動保稅品缺失，違反菸害防制法規定。

曾銘宗指出，到底是誰授權吳宗憲機上購買另外600條香菸要說清楚，現在的懲處名單只是讓基層扛責，難道華航董事長、綠營高層不用負責？這是重大刑事案件，涉及菸酒管理法輸入私菸的刑責，特別是華膳沒有菸品進口執照，卻協助走私洋菸進口，不是所謂多年陋習，而是嚴重的違法走私，檢調必須追查共犯，不護短、究責無上限。

立委李彥秀表示，整個過程看不到真相，只看到蔡英文總統聲稱這是長年陋習、華航強調是內部管控問題，這是用政治語言掩蓋犯罪行為，建議立院召開臨時會，組成調閱小組，查弊無上限。

立委林麗蟬呼應表示，希望朝野各政黨響應召開臨時會，臨時會不是拿來處理民進黨的政治鬥爭選舉議題，不能讓相關單位對基層人員記過草草了事，必須跨黨派調閱資料，才能徹底查辦此事。

立委林奕華指出，華航是國家航空公司、總統專機亦屬中華民國領土，因此這是國內交易，不是境外交易，不要唬弄大家；機上刷卡額度能到600多萬，難道沒有高層授意？這樣的行為金管會還說沒問題，儼然成為包庇結構之一。

「人出去、菸近來，總統府發大財！」立委陳玉珍痛批，蔡總統事前若不知道這起預謀犯案，就是領導統御有問題，若知情，怎能放任陋習持續？她說，民眾都諷刺「陳水扁有海角七億，小英有海角七星」，路過總統府都想買包菸。

針對國民黨團昨天質疑私菸相關環節都是總統府侍衛室所為，被陳菊辦公室回擊是造謠抹黑，要求澄清道歉否則採取法律行動；曾銘宗今天回應：「我們檢舉都有所本，去告，法院把真相查清楚，更好，也希望查清楚，但不要急著告，先讓真相大白才重要。」

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