華航開方便門 私菸案向上燒

2019-07-26

〔記者黃捷、蘇永耀、錢利忠／台北報導〕國安局特勤人員涉利用總統出訪通關禮遇，挾帶萬條「團購」私菸，負責團購的少校吳宗憲、張恒嘉遭羈押禁見後，檢調再約談華航空中商用品供應營銷處規劃營銷組組長黃川禎，並懷疑黃的上級主管對於國安局私菸案早就知情，才會特地調他回空品處擔任窗口，替國安局大開方便之門，案情向上發展，檢調擬定計畫約談華航高層等相關人員。

台北地檢署昨表示，檢察官前天下午確實有前往在押少校吳宗憲、張恒嘉宿舍，依法取得兩人私人所有與本案相關物品，作為調查的證物。北檢特別強調，不是到總統官邸執行搜索。吳宗憲、張恒嘉所住的特勤職務宿舍，位於總統官邸「永和寓所」範圍內。

蔡英文總統昨出席活動受訪也證實，檢察官到特勤人員的職務宿舍去取涉案人的資料跟文件。但她強調，「說搜索言之太過了」，她已下令各單位都要配合司法調查。

黃川禎昨被揭露今年七月一日甫接任組長職務，尚未真除；檢調查出，他從二○一二年就在空品處服務，並承辦專機免稅品業務，後被調往機上餐部門一年多，華航為辦理此次蔡總統「自由民主永續之旅」專機的免稅品採購案，才又調回來處理相關事務。

黃男二十四日深夜至調查局新北市調查處漏夜複訊，昨天上午九點移送台北地檢署，九小時訊問後，依違反貪污治罪條例等罪嫌諭令黃二十萬元交保。

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