國安私菸案》總統、華航親上火線 范世平7點痛批毫無效果

2019-07-26 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕國安局私菸案越演越烈，昨日（26）總統蔡英文不只親上火線，表示會使涉案機關徹底接受調查，華航董事長謝世謙也召開記者會致歉。台師大政治所教授、陸委會諮委范世平也在個人臉書表達對私菸案的看法。

范世平昨晚在臉書列了7點，認為總統蔡英文和華航對於國安局私菸案的處理，並未善盡善美。他指出，對於昨日早上蔡英文的聲明，看不到大改革的決心魄力，「辣台妹不見了」，也分析要求新任國安局長邱國正在一週後提出報告「太久」，只要請資深副局長調紀錄，一小時內便可搞定。

對於調查進度，范世平認為，清查「誰每次都買」和「誰買較多」是下一步的事，並點出司法調查和行政調查不一致的速度，希望小英不要把私菸案調查拖很久，讓時代力量立委黃國昌「當提款機」，以及讓高雄市長韓國瑜天天「撿到槍」。

至於華航的處理態度，他表示華航「好像只是聽國安局的命令辦事」，質疑一次性大量購買9800條菸，華航內部都不覺得奇怪、也不拒絕。更指出華膳空廚總經理安隆祺對私菸案「沾沾自喜，引以為榮」，只因為內部的保密作業，並痛批此作業方式「才能讓國安局官員膽大妄為走私香菸」。而華膳空廚董事長葉菊蘭受訪態度更讓范世平寫道「一問三不知，閃避媒體」，認為葉菊蘭沒有危機處理能力。

最末段范世平痛批交通部長林佳龍「沒膽」，要求華航交出行政調查報告的截止日期早在昨日結束，但華航卻沒交出任何報告，並寫道「要是我是林佳龍，今天就睡在華航董事長辦公室，等你報告出來」，還寫說若報告出來，謝世謙明天就能滾蛋。

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