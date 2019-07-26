國安局私菸案》華航董座願扛責 交部：會准辭

2019-07-26

謝世謙道歉但仍未說明2014年前資料 林佳龍不滿

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／台北報導〕總統專機特勤相關人員爆出夾帶私菸案，協助違規購菸的華航同時被追究責任。華航董事長謝世謙昨日舉行記者會向社會道歉，他強調，涉及行政人員疏失、刑責部分，華航會坦然面對，他身為董事長已向最大股東航發會說明「願負完全責任」。

王國材：謝要有負責任行為

據了解，對於華航未能清楚交代私菸案來龍去脈，交通部長林佳龍相當不滿，交通部政次、航發會董事長王國材昨也表示，對記者會結果非常失望，「說願負責任、也要有負責任的行為」，謝若向航發會請辭，「會同意」。

林佳龍昨表示，先前已要求華航查清歷年資料，但二○一四年以前的資料仍是空白，無法讓社會了解真相。王國材也說，謝世謙能講出二十年前就有這種做法，代表有相關資訊，昨卻未提出新資料，交通部對華航說明很不滿及失望，專機走私菸品既是歷史共業，當初始作俑者是誰、由誰主管、答應與國安局等建立違法購菸管道等，華航應要更努力讓真相大白，才能徹底改革。

王國材更指出，若華航態度持續不積極，謝世謙若真提請辭，交通部會同意。記者昨晚再問謝有無請辭？王低調表示，現在不談這問題。

華航：檔案最多查到五年前

對於交通部要求將歷年來總統專機免稅菸品銷售情形查清楚，華航昨表示，因資料系統轉換及依個資檔案保留期限，現在只能查到二○一四年至今的紀錄，已請資管處想辦法復原。

昨也有航空界及華航內部員工叫屈指出，國安人員私菸案中，華航明顯是配合政府上級、聽令行事，案件「主謀」是特權買菸牟利的高層，更應徹查負責。

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