7/20密會柯P！虧雞福來爹：聊得很爽 但沒提參選總統

2019-07-25 21:16

〔記者王俊忠／台南報導〕對於外傳台北市長柯文哲於上週週休2日到台南參訪寺廟時，曾利用空檔密會去年台南市長候選人、「虧雞福來爹」林義豐，會談內容還傳與總統大選有關。對此，林義豐今天證實上週六（20日）晚間與柯文哲有在台南會面聊天，但從頭到尾柯文哲完全沒提到參選明年總統之事。

林義豐坦言，會與柯文哲搭上線，是前立委、國會黨副主席徐欣瑩牽線介紹，兩個月前，徐欣瑩介紹他認識柯文哲，那次是在台北君悅酒店首度會面，那一晚與柯P聊的相談甚歡，他還差點趕不及末班高鐵回台南。

林義豐認為，可能是第一次的會面，雙方聊得很投機，這次徐欣瑩再與他及柯文哲方面聯繫，雙方約好上週六晚間8點左右在安平大員皇冠酒店內二次會談，當天與柯文哲大約暢談2小時，柯文哲稱讚他選台南市長造勢、成功打造Crazy Friday（虧雞福來爹）形象，很有幹勁、衝勁！

這位伍彩建設集團的總裁林義豐說，與柯文哲的確聊得很開心，可以用「很爽」兩字來形容兩人暢談的過程，但柯文哲從頭到尾完全沒有提到參選明年總統一事，也沒要他幫忙在台南的組織與動員，請外界不要誤傳、勿再以訛傳訛。

至於這次台南會談的參與者，林義豐說，除了柯文哲夫妻兩人，還有徐欣瑩及北市府顧問蔡壁如、周榆修，可見這幾人受到柯文哲倚重的程度。

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