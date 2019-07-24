韓不顧知遇之恩？柯文哲：未替丁守中站台已還人情

2019-07-24 15:53

〔記者陳璟民／台北報導〕政壇「柯韓關係」受矚目，台北市長柯文哲曾是高雄市長韓國瑜當台北農產運銷公司總經理時的長官，最近卻屢被韓批，媒體今早詢問柯是否覺得韓沒顧及知遇之恩？柯回應，不會啊，「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，有競爭不是壞事，沒有說以前幫助過人家，就要人家一輩子記得，去年底市長選舉，韓沒上來站台（為國民黨市長候選人丁守中）已經還他人情，這樣就夠了。

柯文哲今早到翡翠水庫與行政院秘書長李孟諺等人，共同主持「翡翠原水管工程」動土典禮，會後受訪做以上表示。

媒體追問，韓國瑜接受專訪，指柯沒有中心思想，對此，柯文哲說，醫生的中心思想是把病人救活，讓病人健康一點，他的中心思想、最高目標是「台灣整體利益、人民最大福祉」，箇中還要考慮長期的問題，難道「一中各表，九二共識」是中心思想？不會吧，處理兩岸問題，是在最高目標去思考，沒有人會把戰術當戰略在講；至於韓指柯的老人票在流失，柯坦言，不是在流失，是本來就不高。

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