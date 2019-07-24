選不選總統何時決定 柯文哲鬆口：9月上旬

2019-07-24 14:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選戰況白熱化，藍綠人選大致底定，台北市長柯文哲動向成外界關注焦點，但柯文哲從「6月再問」，後來一延再延到8月，在今天播出的「YAHOO!TV鄉民大會」節目專訪中，柯文哲又說「再等到9月1號」，最後還改口強調是「9月上旬」「我是說最後期限，不是說要宣布」。

柯幕僚強調，9月上旬是指市長心中會對於選不選有個定見，但不代表到時候就會宣布。

柯文哲在「YAHOO!TV鄉民大會」節目中表示，民進黨現在也是很猶豫，因為如果一對一，很有自信可以幹掉韓國瑜，但如果他參選變成三腳督，韓會贏。

柯接著爆料稱「我告訴你現在他們已經啟動毀柯滅韓計劃」，問題是毀掉柯，對滅韓有沒有幫忙，「他們（民進黨）一直不確定，他們model算好幾遍」。

柯文哲表示，3個人複雜度變太多，「所以他們一直舉棋不定，他們民進黨的一下子希望我選，一下子不希望我選」。

針對做決定的時間點，柯坦言，「很誠實地講應該是9月1號」，因為連署要2000個點，佈置要時間，「等到9月1號再講吧」。

柯文哲解釋，因為9月19日受理連署，可是連署要有連署點，設計連署點也是要準備10幾20天，「最慢決定時間，我要誠實地講不是9月17日，在9月上旬」。

最後主持人郭子乾結語說，柯大約在9月1日至5日會宣布選總統，柯文哲一臉驚恐澄清，「我是說期限，不是說要宣布」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法