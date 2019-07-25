半年滿意度下滑8個百分點 柯文哲：明顯是針對市長個人

2019-07-25 12:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府昨公布半年度施政滿意度調查，市政團隊滿意度大致維持，但市長柯文哲個人的滿意度卻下滑8個百分點，僅51％市民滿意。柯文哲今上午出席「準公共幼兒園記者會」後受訪表示，這很有趣，因為只有柯文哲掉下來，很明顯是針對個人，回去再檢討。

談到自己滿意度下滑，外界批評是因為都在拚選舉，柯說，市政滿意度下滑，還是要做數據分析，看看到底哪裡需要改進，他態度是這樣，面對所有批評，都做為改進動力，但這蠻有趣的，因為所有的市政，包括治安、環保等各個不同面向，甚至整個團隊，「誒，都沒有變，只有柯文哲掉下來，這相當明顯是針對市長個人的不滿意，所以這個回去再檢討。」

媒體追問，哪部分讓大家不滿意，因為第一次出現市長跟團隊的滿意度脫鉤？柯重申回去再研究，但有朋友曾說，第一次看到有人每天都興高采烈地在研究自己，回去再研究，這是一個蠻有趣的政治現象。

柯文哲表示，老實講台灣很有趣，進入極端政治，看看兩個黨初選的民調震盪，當然會有人講說那個是特定族群在家顧電話，但他不這麼認為，他認為比較文明的國家，在民意的走向，應該比較穩定，「我們這種會這樣暴漲暴跌的，只是證明台灣社會不是一個不夠穩重的社會，還是要去想辦法改進。」

所以暴漲暴跌有利於他出線嗎？柯文哲對此僅開玩笑說，哎，去國外訪問，人家會說R.O.C.是「Republic of Casino」，賭博共和國，意思是台灣一切都很不可測，所以暴漲暴跌意思就是說人人有希望，個個無把握。

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