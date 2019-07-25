國民黨台東立委提名上演「換柱」 民譏：「大時代」翻版

2019-07-25 11:32

［記者黃明堂／台東報導］國民黨辦電話民調、經過縣黨部、中常會核定提名李建智參選下屆台東立委，但李今天聲明棄選，誰將上場？外界紛紛揣測，縣黨部透露採「徵召」可能性大，但要待人選定案後公布。

引發政壇及網上熱議，網酸留言「 這是演哪一齣？」、「會換誰呢？？？？」、「爛劇----大時代翻版」，有人說「莊肖維」，也有人「哈、哈、哈」。有民眾認為，根本是國民黨總統提名「換柱」風波的台東版。

這場初選，有副縣長張志明及縣議員李建智2人競爭，但因實力偏弱，縣黨部在電話民調前表示要徵求強棒加入民調，卻無第3人表態，最後仍就2人進行民調，並由李建智出線。

李建智今天發出書面棄選聲明後，未再接聽媒體電話，但縣黨部已發聲明証實李建智棄選。

縣黨部主委吳秀華是吳俊立的胞妹，從一開始，外界就認為她應會參選立委，但吳家考量高深莫測，目前仍未表態。外界也揣測吳俊立之妻、前縣長鄺麗貞也可能重披戰袍，雖然鄺因去年違紀參選縣長，被開除黨籍，但要恢復黨籍，並非難事。

藍營也有人希望前台東縣長黃健庭再戰立委，不過，黃未表達意願；台東市長張國洲原本也有選立委的考量，但以繼續市政為由，表達不參選。

目前外界揣測紛紛，在國民黨沒有進一步說法前，這齣的確是地方政治大戲，大家都等著看。

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