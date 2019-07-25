國安私菸案》不只免稅菸！黃國昌：華航員工代購免稅品去哪了？

2019-07-25 11:19

〔記者謝君臨／台北報導〕走私菸品案持續延燒！時代力量立委黃國昌今公開呼籲，強調「偵查不公開」不是違法濫權的遮羞布，行政調查則沒有不公開的道理；他昨到關務署台北關，卻未看到載運私菸的5輛貨車，及華航員工買的違法物品，要求相關單位說明；對於華航懲處名單，黃怒批「是在斷尾求生嗎？」，交出完整名單是最基本的誠意。

黃國昌指出，本案有很重要的證據該處理，但到現在都還沒有處理，他尊重檢調偵辦進度，但另一方面他也要再次呼籲，「偵查不公開絕對不是違法濫權的遮羞布」；面對社會大眾質疑，行政部門都以「偵查不公開」作為塘塞藉口，但「既然是行政調查的話，哪有什麼不能公開的道理」。

黃國昌強調，如同普悠瑪列車事故，本案並沒有比較輕微，但華航卻輕輕提一個懲處名單，「是在斷尾求生嗎？還是想趕快矇混過關？」他支持交通部無法接受的結果，台灣社會也都沒辦法接受，「華航的行政調查報告在哪？」過去的每次紀錄，誰買的、誰有參與，層級到哪，交出完整的名單，這是最基本的誠意。

此外，黃國昌另質疑，除了吳宗憲所違法走私帶進來的9800條香菸外，「還有其他的東西，到哪裡去？」他昨天親自到台北關，發現華航內部員工買的、也是違法帶進來的東西，沒有在查扣範圍中，「請問東西到哪去？」關務署的人說可能還在貨車上，但「我找不到那5部貨車」，華航是否站出來自清。

黃國昌說，他詢問國安局「到底是誰簽的派車單？」國安局回應，車子是府方調派的，昨天總統府有澄清，說是侍衛室處理，「那就請侍衛室告訴大家，派車單是誰簽的」，這是非常基本的事實問題，沒有什麼「偵查不公開」的問題，「連派車單白紙黑字的東西是誰簽的，都不能告訴大家嗎？」

黃國昌表示，他在調查前有發公文給府方，調查後，他也發文給府方，他們給的答案是不便提供、不便回覆；黃強調，他公開發公文去，府方也不回答，要這樣阻擾，他雖然沒有調查權，但仍將就他的職權，盡可能搜集資料追查。

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