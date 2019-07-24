強調小英出訪成果卓越 黃國昌：令人痛心的是國安局與華航

2019-07-24 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人，涉嫌利用總統出訪專機出入境行李禮遇之便，走私9800條菸，22日領貨時被調查局當場逮捕，消息曝光後引發輿論譁然。也讓總統出訪成果完全失焦。對此，揭發此案的時代力量立委黃國昌表示，他再三強調蔡總統此趟出訪外交成果卓越，真正令人痛心的是國安局的違法濫權與不斷撒謊掩飾的華航高層。

蔡英文22日結束「自由民主永續之旅」回國，她表示，我友邦在國際上也積極聲援台灣，有他們的支持，台灣才能持續得到國際的關注，「我們會珍惜這樣的朋友」。她也提到，這一次過境美國紐約跟丹佛，停留的時間比較久，有人說是雙方關係「升級」。對此，蔡英文期盼朝野政黨及全國人民能團結起來，一起為走向世界努力。

沒想到，蔡英文回國後不久，就爆發國安人員走私菸一事，導致出訪成果被忽略，許多人更見獵心喜，藉此議題猛批評蔡政府。對此，黃國昌今晚也在臉書表示，不久前立法院警衛隊打電話到辦公室，說愛國同心會要送花籃給他。黃國昌痛批，「這種司馬昭之心的政治操作，拙劣到令人覺得既可笑又噁心。跟老共學的嗎」？

黃國昌說，他已再三強調，蔡總統此趟出訪外交成果卓越，真正令人痛心的是國安局的違法濫權與不斷撒謊掩飾的華航高層。他也對愛國同心會表示，「請這些濫用暴力的同心會伯伯，不要再亂了」！

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