黃國昌︰交部縱容華航高層裝死神隱 愚蠢至極

2019-07-24 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕攸關總統維安的國安特勤人員竟利用總統出訪機會，走私近萬條免稅菸，引發喧然大波。揭發此案的時代力量立委黃國昌今天上午重批交通部「愚蠢至極」，強調交通部持續縱容華航高層裝死，逼著看不下去的人不斷爆料，根本是給自己捅越來越大的洞。

傳吳宗憲去年8月私帶3400條免稅菸入關成功

黃國昌今天上午在臉書PO文，轉貼爆料公社昨晚張貼的一篇爆料文，文中所附照片顯示，同樣名為吳宗憲的國安局人員去年8月就曾藉著總統出訪巴拉圭時，私帶3400條免稅菸入關成功。

對此，黃國昌先是批評私菸弊案權責長官「腦袋不知道在想什麼」，他接著點名交通部，直言交通部應「自己趕快進行密集調查，要華航董事長直接交出所有電磁紀錄與資料，自己展現魄力徹查，這樣不是比較好嗎」，強調高官縱容華航高層裝死神隱，逼得看不下去的人連環爆料，簡直愚蠢至極。

黃國昌進一步表示，若他是交通部長，週一（22日）晚上早已進駐華航總部，不分朝代、顏色，要求華航將過去曾利用總統出訪違法購菸的數量與人員全數清查完畢，週二（23日）直接攤在陽光下給國人審視，「該移送檢調的全數移送」。

黃國昌文末話鋒一轉，質疑台北地檢署「到底在等什麼」，他再批，北檢至今還未對華航進行證據保全，簡直離譜至極。

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