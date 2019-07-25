國安私菸案》風波延燒 國民黨團要陳菊下台

2019-07-25 11:13

〔記者陳昀／台北報導〕國安特勤人員涉嫌利用總統出訪走私菸品一案持續延燒，立法院國民黨團今天再度召開記者會質疑，相關環節都是總統府侍衛室所為，牽涉府內高官，要求總統府秘書長陳菊應下台負責、蔡總統公開道歉，不能抓個替死鬼草率了結；立委並要求公布物流，說明為何走私菸品大多來自日商傑太。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，這起事件從採購、相關文數、隨專機入境、貨車安排併入總統車隊等，都是總統府高層及侍衛室所為，直接向總統府負責，因此走私香菸的不是國安局，而是總統府，因此陳菊必須下台、蔡總統必須道歉。

曾銘宗要求，應儘速公布團購私菸的名單，方可還原真相，不能找個替死鬼草率結案，否則外界認為，北檢收押吳宗憲只是為了封口，讓他扛責，此舉已引發國安系統強烈反彈。他也說，蔡政府不要打烏賊戰，用陋習陋規逃避責任。

立委許毓仁指出，這起事件的權力結構都跟民進黨派系首領有關，必須徹查，但金流更引人質疑，公務員信用卡額度怎麼可能開放到645萬元？這樣大筆的資金移轉大幅超過洗錢防制上限，玉山銀行理應通報金管會，金管會卻沈默，台灣去年才通過APG考核，如今卻因總統府而被打回原形，他還質疑，玉山銀行獨董之一，就是總統府資政林信義。

立委林奕華痛斥，除了金流，物流也應公布，總統府連派出的5輛車是誰簽核都不敢說明，此外，9800條香菸有8250條屬日商傑太，這麼大的數量若非高層同意，怎麼銷售？她說2015年董氏基金會公布，高雄市府到日本考察7次都去了日商傑太，台南市府先前對於日商傑太竄改製造日期也僅祭輕罰，為什麼這麼湊巧？

立委李彥秀表示，此案絕對是影響蔡英文選情的一根稻草，但國家司法公權力的形式，絕不容許蔡政府推諉責任、和稀泥、推給前朝，必須完整交代整個犯罪結構，查弊無上限，她痛批，元首出訪變成國際丟臉的走私案件，中華民國的臉往哪擺？

立委林德福批評，今天走私香菸，難道明天走私軍火、毒品？此案凸顯總統府、國安局法治紀律薄弱，用合法掩護非法。立委陳玉珍也批，高官發大財、小兵抓起來，一般人連9條免稅菸都買不到，購入9800條煙沒高層包庇，誰相信。

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