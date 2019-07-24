國安特勤走私免稅菸案 交通部次長王國材赴華航總部瞭解

2019-07-24 18:59

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕國安局特勤人員利用總統出訪期間走私近萬條免稅菸遭查獲，交通部政務次長王國材今天下午赴華航總公司了解。王國材表示，讓真相大白、對外公開，是他來華航的主要目的，希望華航盡快提出報告，徹底將真相跟國人說明。

王國材下午5時前往華航園區瞭解華航處理過程，他在受訪時表示，主要是交通部長林佳龍認為華航對此報告太慢，因此派他來瞭解真相，也希望將真相公開說明，「有真相，才有真正改革的具體方向」，希望華航盡快提出報告，徹底將真相跟國人說明。

王國材說，目前他手上的資料不是很完整，因此想瞭解過去的狀況是「交辦」還是如何，包括在2014年以前有沒有這個狀況，有完整的真相，才有辦法徹底改革。

記者問到是否掌握華航涉案到哪個層級，王國材說，這個真的不知道，要先瞭解華航做這些事的原由，包括華航從什麼時候開始做這樣的配合，必須要深入討論後，才知道整個狀況。

王國材說，由於華航從以往就是一個配合單位，司法單位也正在進行司法調查，交通部基於職責，也應該進行瞭解。

至於人員涉案問題，王國材表示，目前都不太清楚，主要是部長希望能趕快得到真相，但是到目前還沒有完整資訊，這是我今天來華航聽取所有相關人員說明的目的，包括民航局、航政司也都有人一併來了解。

外傳因為華航內人事鬥爭而產生這次風暴，王國材說，目前沒有這問題，這是兩件事情，華航總經理升遷會有制度，看個人能力、接受度，有一定的評比方式。王國材說，讓真相大白、對外公開，是他來華航的主要目的，希望華航趕快提出一個完整的真相對外說明。

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