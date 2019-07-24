明年總預算控制在2.1兆 蘇內閣8月底送立院

2019-07-24 12:40

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正籌編109年度中央政府總預算案，各機關已向政院呈報明年度的概算，行政院長蘇貞昌本週五下午將主持總預算案全院審查會，會中可望拍板明年絕大多數部會的預算額度，明年的科技預算、公建預算與國防預算都將成長，其中科技預算約成長3％，據悉，明年度的歲出預算，將控制在2兆1千億元左右，政院規劃在8月中旬提報行政院院會通過。

由於印製預算書需要一段時間，政院盼趕在立法院9月開議前，也就是在8月底將總預算案送請立院審議。

明年度中央政府總預算歲出規模估計約2兆1千億左右，其中支出占首位的社福預算成長最多，約成長300億元，支出占第2位的教科文預算將成長逾100億元。

由於法定社福支出增加，包括對身心障礙者的補貼、中低收入戶的補貼以及老農津貼等社福津貼依物價的漲幅調整，加上政府撥補200億元挹注勞保基金，明年中央政府總預算因此突破2兆元，至於歲入也超過2兆元。

明年度國防預算將比今年成長，去年8月16日行政院院會拍板今年度國防預算3460億元，比去年增加183億元，行政院主計長朱澤民日前表示，明年度國防預算成長金額將不會低於60億元。

不過，知情官員表示，由於國防事務涉及蔡英文總統職權，國防預算實際成長金額，將由總統定奪，政院在本週五總預算審查會後，也將進一步向蔡總統簡報。

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