是否輔選韓國瑜？侯友宜：市政做好就是最好的輔選

2019-07-24 11:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨本月28日將於新北市板橋體育館召開全代會，提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，新北市長侯友宜傾向不出席，引發外界揣測。侯友宜今天表示，當天已安排其他行程，將以市政為優先，至於是否輔選韓國瑜？他說，市政做好就是最好的輔選。

侯友宜今天主持市政會議，媒體追問是否參加全代會？侯友宜表示，目前安排許多市政行程，還要與媒體記者走訪淡蘭古道，行程都已排定，如果當天時間能夠調配，就會去參加，如果無法抽身，將以市政為優先考量。

身為「地主」的侯友宜不出席全代會，被外界解讀不願力挺韓國瑜。對此，侯友宜解釋說，當市長最重要的是為新北市400多萬名市民服務，做好市政建設，讓民眾安居樂業，這才是當務之急，台灣選舉的衝突性很高，他的角色是市長，希望把心思擺在市長的角色上，市政工作做好，去談支持誰才有意義，如果市政做不好，光是每天選舉口水「妳噴來、我噴去」，沒有多大意義。

侯友宜在會中提及網路霸凌議題，令人聯想是在影射「韓粉」的網路霸凌事件。

侯友宜表示，他日前到北歐參訪，有芬蘭的公民團體提及學童的創新教育，必須重視網路霸凌，這也是下個世代需要面對解決的問題，他將意見帶回請教育局研議，台灣的網路環境如何與國際接軌，主要是談教育問題，並非談選舉。

至於未來是否輔選韓國瑜？侯友宜回應，每個人把自己的角色做好，就是最好的輔選，他把市長做好，對每個人來說就是最佳輔選員。

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