立委人選密室協商 台南市議員批謝龍介丟刀殘殺

2019-07-23 20:08

［記者劉婉君／台南報導］2020年立委選舉，國民黨台南市第5選區傳出市黨部密室協調徵召人選，將在明天通過中常會追認後公開，曾有意角逐的市議員林美燕與盧崑福，聯合抨擊市黨部主委謝龍介丟一把刀讓黨內同志自相殘殺，嚴重破壞黨內團結，未來若國民黨敗選，謝龍介敢負起全責嗎？

謝龍介以新聞稿回應，國民黨沒有分裂的本錢，台南市委員會於5月14日會議決議，除第4選區已經完成提名外，其餘艱困選區以徵召方式辦理，台南市委員會在徵詢、協調及提出建議徵召提名人選時，都以非常鄭重謹慎的態度處理。國民黨在該選區有8位市議員，提出質疑的2位議員均曾公開表態不參選2020立法委員選舉。

林美燕與盧崑福指出，兩人的支持者早在去年即紛紛勸進，他們也在等待黨部提出一套協商及公平公開的初選辦法，不料，今天卻傳出市黨部以密室協商方式指定徵召人選，將提報明天的中常會追認，使具有參與黨內初選資格的人全被蒙在鼓裡，讓他們難以接受，也嚥不下這口冤氣，更無法向支持者交代。兩人強調，任何一場選舉，不管哪一黨派，黨內人選提名都有一套評選的機制，才能讓參與人選心服口服，也有利於黨內和諧及團結，才能砲口一致對外，爭取最後的勝利。

謝龍介表示，台南是艱困的發展區，黨內同志願意為台南發展而戰，黨部求之不得，讓國民黨百家爭鳴是好事，但切勿自亂陣腳，這不是國民黨支持者所樂見。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法