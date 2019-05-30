國民黨南市立委第1選區提名 基層要求「開大門走大路」

2019-05-30 17:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨南市第1選區立委選舉，南市黨部提報黨中央採徵召方式，首位表態參選的嘉南農田水利會會務委員會主席顏東義，今（30）日在市議員盧崑福、張世賢，以及前嘉南水利會長李源泉等人陪同下，公開呼籲黨中央與市黨部補正初選辦法，「開大門走大路」，切勿「密室協商」偏袒特定人選，讓所有參選人都有公平公正競爭機會。

對此，南市黨部主委謝龍介表示，按第10屆立法委員選舉黨內提名登記作業，台南市委員會負責徵詢、協調及提出建議徵召提名人選，由中央提名協調小組建議徵召提名人選，提報中央提名審核委員會審核通過後，報請中常會核定。

謝龍介說，在艱困的台南選區，基層期盼集中泛藍勢力，讓綠地變藍天的聲音，委員會都有聽到，黨會盡最大努力，尋求各方共識團結勝選，對於有意參選的黨內同志，近期安排見面、徵詢意見，市黨部一向秉持公平、公正、公開的原則，用最嚴謹的態度來辦理。

顏東義說，他於5月14日最先表態參選，受到眾多鄉親鼓勵支持，堅決參選到底，至目前，黨內表態參加南市第1選區立委已知共有3位參選人，可是黨部迄今態度未明，因此呼籲依循黨內既有初選公平機制，透明先協商，協商不成辦理初選，尋覓最強有力能接地氣為農民爭取權利的參選人。

李源泉、張世賢等人挺身支持說，現在國民黨情勢大好，有志者願意替國民黨做事都值得肯定，國民黨一定要走大路，用公開初選提名方式，讓選民更看見清新改革力量；盧崑福更直言，「不要密室協商，若硬要徵召，國民黨市黨部乾脆關起來！」

據了解，目前表態參選者，包括南市議員蔡育輝、前國民黨國代洪秀菊。

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