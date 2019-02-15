被賴清德指責「很會罵人」 謝龍介傷心：我才剛稱讚他很帥

2019-02-15 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕台南市第二選區立委補選3月登場，由民進黨候選人郭國文對上國民黨議員謝龍介。前行政院長賴清德日前受網媒訪問時表示，台南人形象不像謝龍介那樣「很會罵人」，同時表態自己支持郭國文；對此，謝龍介在政論節目傷心表示「我前天才稱讚他而已，結果昨天就馬上罵我了」。

賴清德今年1月卸任行政院長，已於農曆春節前返回台南居住，對於曾豪言「一生監督你一人」的謝龍介也要角逐國會議員，賴清德指出，台南人形象不像謝那樣很會罵人；同時賴也表示，郭以前是從事勞工運動，具有關懷社會基層的精神，要站台會為郭國文站台。

謝龍介在日前播出的政論節目上談到此事時，傷心表示「我昨天還稱讚他，說他去走春，穿得很瀟灑又很英俊，英姿煥發，才貌勝過周瑜和潘安，我才稱讚他而已耶，他昨天就馬上罵我了」！謝龍介最後也說「良藥苦口利於病」，表示自己不是喜歡罵人，是不得已的，如果賴清德之前沒有讓市民生氣的地方，自己也不會指責他。

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