稱罵到我媽就是不可以 盧崑福喊告 館長回：值得

2019-05-27 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市議員盧崑福日前在議會質詢時，針對同性結婚議題脫口稱「是否要開一個同性戀班？」，引發外界反彈，「館長」陳之漢也批評盧並強調「同性戀不會害你」。不過盧事後針對館長發言再度發文，稱「批評問政可以忍，罵到我媽就是不可以」，並揚言要提告館長。館長對此則回應稱「值得」，並說「讓全台灣人看看這就是我們的官，歧視人權枉顧他人的幸福」。

盧崑福近日在議會質詢時，稱家長反映憂心老師如果是同志怎麼辦？是否要「開一個同性戀班？」爭議言論引發外界反彈，館長為此在直播批評，不懂這麼質詢到底是在質詢X小，同性戀不會害你，過程中也一如既往粗口罵三、五字經髒話。

盧崑福昨晚則在臉書回嗆「批評問政可以忍，但罵到我媽就是不可以！」他除於文中再次強調「同性結婚已另立專法通過，但現時的我及多數市民仍無法接受，更不能強迫我接受」，也批評館長公開直撥辱罵他母親髒話，為端正社會風氣絕對會提告求償捐公益，要館長別仗著作了點善事就亂罵人家長輩髒話。盧還說，將在議會要求教育局對於館長這種滿口髒話行為禁止學童學習。

館長昨晚間也迅速在臉書發文回應，指自己被恐同議員告了，但他認為值得，並強調「沒人願意做的事情我來做，來吧你們這些侵害人權的官」、「讓全台灣人看看這就是我們的官，歧視人權枉顧他人的幸福」。

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