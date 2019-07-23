神隱20小時去哪？韓國瑜答「照顧媽媽」 陳柏惟怒轟「說謊」

2019-07-23 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市19日下午降下大雨，造成多處淹水災情，而高雄市市長韓國瑜在下午5點半召開第一次工作會議後，竟然被發現出現在工會的廚藝展，而後便神隱快20個小時才現身勘災，事後媒體頻頻追問也模糊其詞，直到昨（22）日才在節目受訪上透露自己是因為「母親身體不舒服」的事情，也說自己「沒有做錯」。

綜合媒體報導，韓國瑜昨晚接受網路節目《平論無雙》的專訪時，主持人詢問「有人說你20個小時後才去勘災，這個部分有特別的行程嗎？」韓國瑜先支吾回應「我實在不是很想講」，接著則親口證實是「家裡的事情」，是因為「母親身體不舒服」。

韓國瑜表示第一天二級災害應變中心的會議，高雄市副市長李四川原本跟韓說「我本人到就可以了」，但是因為韓國瑜堅持說「不行、不行，市長到」，因此韓才出席會議，韓國瑜強調開完會之後知道水都差不多退了，掌握情況後離開，而第二天會議沒到則是因為李四川說要按照標準流程，副市長到就可以了，韓國瑜接著自豪表示，為了重視水災本人還「跳進來」開二級防設會議，也強調「我沒有做錯！」

而韓國瑜卻被發現前（21）日現身台北和恩師蘇起見面，也坦承邀請蘇起進國政顧問團，指導兩岸與國際，身為九二共識一詞創造人之一的蘇起，也曾稱讚韓九二共識「講得很好。

抗韓戰將「陳柏惟」就針對這點怒轟「韓國瑜邏輯很簡單，一個中國大於一個高雄，所以淹水找92媽媽，這很孝順，很正常啊！」網友也紛紛表示「幾歲了還在用媽媽當請假事由？」、「高雄環境挺好的，那為什麼不把媽媽接到高雄呢？」、「全部拿媽媽來擋就好了啊～媽寶喔」、「一路走來都在說謊唬爛」。

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