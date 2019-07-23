市府賣社宅地 洪慈庸：盧市長居住正義就是賣地炒房嗎？

2019-07-23 14:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天標售社宅地的北屯區太原段140地號土地，以最高標38億元標出，立委洪慈庸今天在潭子區出席「長照特約服務座談會」時，接受媒體採訪時質疑台中市長秀燕賣地炒房，與建商之間有利益輸送問題。

台中市政府地政局今天進行今年區段徵收配餘地第2次公開標售，其中包括原本規劃為社會住宅用地的北屯區太原段140地號土地，備受矚目，結果，底價34.1億元，共有3家業者投標，以最高價38億元標出。

洪慈庸委員今天下午出席潭子區「長照特約服務座談會」時，媒體詢問關於「北屯太原段社宅預定地標售出去」的看法。

洪慈庸表示，自今年5月份其揭露市府解約太原段社宅，短短不到3個月就標售出去，這麼好的社會住宅政策，為何臨時喊卡，又立馬標售，是否與建商利益掛勾，社宅住政策是否延續？

洪慈庸說，今天標案是由總太建設標走，且高達38億元，隔壁也是總太的建案，儼然成為總太特區，到底標地是創新調整、符合公共利益？還是只是配合建商賣地炒房，讓年輕人更買不起房子。 洪慈庸說，太原段已不可能再蓋社宅，盧市長口口聲說重視居住正義，但這3個月是否有提供相關規劃或尋求其他土地的配套規劃，到底要從哪裡生地出來？還是「捷運宅」只是口號？四年五千戶的社宅要怎麼生出來？希望市府清楚交代。

洪慈庸強調，市府一直說針對社會住宅有創新調整及規劃，但我們看到今天所謂創新的規劃就是「賣地炒房」，因此，她要再一次問盧市長：「你的居住正義就賣地炒房嗎？」「你就是要把地高價賣給建商，致找不到新的點蓋社會住宅供年輕人租用嗎？」

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