台中后里東站恐成治安死角 洪慈庸：如何辦好台灣燈會？

2019-06-20 13:31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博結束後，后里火車站東站前轉乘廣場仍欠缺規劃、晚上路燈不亮、周邊雜草叢生、野狗群聚，通勤學童安全堪慮。立委洪慈庸今日表示，新設的后里火車站東站，現在恐淪為治安死角，她質疑，台中市府與盧秀燕市長，連個火車站前廣場都無力治理，該如何辦好接下來的2020台灣燈會？

洪慈庸指出，后里東站最初設定為客運接駁、iBike自行車、火車轉乘等出口，是連結花博后里雙園區的重要轉乘位置。花博活動結束後，新市府在后里東站設立812及813公車，行經至豐原、大甲區，許多通勤學生搭乘，但晚上太暗找不到站牌，周邊欠缺整體規劃，人潮稀少、相當荒涼，經民眾反映，該區路燈晚上不亮、周邊雜草叢生、野狗群聚，恐成為當地治安隱憂。

洪慈庸表示，考量該區夜間客運行駛視線與民眾通勤安全，已派服務處主任陳若庭前往后里東站與相關單位共同會勘設置候車亭需求，並要求即刻改善問題。

義里里里長林東成也提到，后里東站前燈不亮，周遭晚上相當昏暗、野狗亂跑更是危險，希望市府相關單位盡快改善。

洪慈庸說，2020台灣燈會將在台中登場，主燈區就選在后里馬場與森林園區，希望市府妥適規劃該區接駁系統，以及周邊環境管理，她也提醒，「後花博」不能只做表面，平時要「燈亮」，2020台灣燈會「亮燈」才有意義！希望盧秀燕拿出市長魄力，均衡發展是不是喊真的，在地鄉親的感受最清楚。

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