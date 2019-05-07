盧秀燕暫緩台中機場發展計畫 洪慈庸：不要成為台中發展的絆腳石！

2019-05-07 21:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕指「台中國際機場2035年整體發展計畫」，時間太長，「等16年對中部人不公平」，市府因此暫緩清泉崗門戶計畫，立委洪慈庸表示，盧市長不但抹煞前人的努力，也將讓正在起飛的大台中發展停滯，鄭重呼籲盧巿府「不要成為台中發展的絆腳石」！

台中國際機場前身為軍用的清泉崗機場，後因台中水湳機場關閉而轉型為軍民合用機場，2017年升格「國際機場」，「台中國際機場2035年整體發展計畫」去年6月獲行政院國發會審查通過，前台中巿長林佳龍也配合擘劃清泉崗門戶計畫，透過改善機場設施及機場前的土地規劃，提升台中國際機場運能，目標年客運量1000萬人次，預計於2035年達成。

但這項大利多，盧巿府都發局卻在今年3月以「考量機場功能定位、地方產業發展需求等因素」為由，函請內政部暫緩排會審議清泉崗機場門戶計畫，市長盧秀燕今天並表示，台中國際機場規模與建設不如其他國際機場，按照上述計畫要等到16年，就是4任總統以後，台中機場才有機會升級為正式的國際機場，對中部人不公平。

立委洪慈庸對此表示，完全無法接受盧巿長這樣偏頗的說法，更對盧巿府的決策感到錯愕與不解。台中機場過去是軍民合用的機場，這幾年軟硬體設施不斷提升，目前台中國際機場旅運量已從2015年234萬人次，提高至去年263萬人次，年增10.19%，包括國內線、國際線、兩岸線三大主力航線旅運量同步成長，國內及國際航線2018年度旅運量，更創歷史新高。

洪慈庸強調，台中巿這幾年不斷進步，已躍居全台第二大城，更獲選全球百大旅遊城巿，但台中機場的硬體及聯外道路不足，因此這幾年來在各級民代及前巿府的努力下，積極爭取台中機場軟硬體建設，不但多次開會及現場會勘，終於獲得中央核可同意，相關計畫也逐年分批執行，希望透過這項打造台中門戶計畫，疏解桃園、松山機場滿載的運量，並讓更多觀光客能「中進中出」，帶動大台中整體發展。

針對盧巿長指交通部把台中國際機場定位為廉價航空基地，無法吸引外縣巿民眾來台中搭乘，洪慈庸說，事實上台中機場不但各大傳統航空公司都有航班，也確實吸引不少廉航加入，近兩年因航線航班增加，也吸引中部民眾搭乘使用，若要吸引更多民眾前往搭乘，重點是聯外交通是否方便，否則成本高，選擇搭乘意願就低，盧巿長根本劃錯重點。

至於盧巿長指該計畫要等16年「對中部人不公平」，洪慈庸表示，盧巿長將台中機場計畫驟然喊停的理由之一是「時間拖太長」，但我們並未看到盧巿長有提出任何「縮短期程」的方案。目前台中捷運機場已在規劃，機場聯外道路先前也在計畫中，若盧巿府要放棄原有規劃另起爐灶，歡迎盧巿長提出更快速的方案，否則計畫驟然喊停，只會阻礙大台中的發展近程，山手線後切勿再犧牲原縣區發展機會。

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