美售台F16先進構型！專家：對共機殲20構成威脅

2019-07-23 14:20

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對台軍售F-16重大進展！華府專家：美方近期批准

〔即時新聞／綜合報導〕我國防部採購66架的F-16戰機，銷售計畫將有大進展，傳出美方近期將批准售台。旅美的台海安全研析中心主任梅復興說，據美方人士透露，這次出售台灣的戰機將是以F-16 Block 70的先進構型為基礎，與我國空軍現役的F-16 Block 20相比有多項優點，可對共機殲20構成可恃威脅。

梅復興今天在臉書上透露，F-16 Block 70機身結構設計壽命可達12000飛行小時，約為F-16 Block 20原始設計的1.5倍；同時，Block 70機身與起落架結構均足以負擔48000磅的最大起飛重量，相比Block 20的原構型要高出了將近5噸，表示Block 70可攜載多出約30%重量的燃料或武器起飛，意味著酬載／航程性能會顯著較優。

梅復興指出，美方建議的構型將使用奇異公司的F110-GE-129渦輪扇發動機，軍用推力為16610磅，最大推力則達29500磅，比我現役Block 20機的推力要高出24%，次僅有助維持高度、速度，也對於運動佔位，加速，進入有利發射武器會有正面意義。

其他換裝方面，梅復興說，Block 70戰機油箱換為適型油箱 （CFT/conformal fuel tanks）每組容納燃料450加侖，可增加內裝油量約43.5%；Block 70將首度裝配紅外線搜索追踪系統（IRST），可藉由感應比對與背景溫差不大的物體紅外線訊號，而偵測並追蹤空中與地面／水面的各種目標；Block 70應該會包括Have Glass V先進塗／材料以降低雷達截面積，可縮短敵方傳統雷達對其偵測與追蹤之有效距離。

梅復興分析，美方此次將出售的F-16 Block 70雖不能與F-35之類的正牌第五代戰機相提並論，但若搭配前述的一些先進技術裝備，則也可具備部分第五代作戰能力，或許同樣有意義的是，這種先進構型的第四代半戰機尚可在一定條件下對粗具第五代戰機資格之對手（如殲20）構成可恃威脅。

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