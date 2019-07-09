美台軍售案》中國多次跳腳抗議 最終證實美國不甩

2019-07-09 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部在美東時間8日指出，美國國務院已批准對台灣出售108輛「地表最強戰車」M1A2T艾布蘭戰車、250枚刺針飛彈和相關設備，並且由國防部正式通知國會，估計價值22億2356萬美元（約新台幣678億1858萬元）。中國官方先前多次對軍售案叫囂抗議，結果證實美國不甩中國，最終仍售台灣軍武。

美國務院4月批准154億對台軍售

美東時間4月15日，美國國防安全合作署（DSCA）宣布，美國國務院批准一項總金額5億美元（約新台幣154.3億元）的可能對台軍售案，持續供台灣F-16戰機飛行員在美國受訓，並用於相關維護及後勤支援。中國外交部發言人陸慷對此表示，美方舉動「嚴重違反中美三個聯合公報」，傷害中國國安、利益與主權，中國嚴正反對美台軍售，美方必須撤銷上述計畫，不准賣武器給台灣，或是進行台美軍事交流，這樣台海局勢或其他中國與美國的合作才不會出現損害。

美眾院通過「台灣保證法」 要求對台軍售常態化

美東時間5月7日，美國眾議院無異議通過「2019年台灣保證法案」與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案，法案要求對台軍售常態化。中國外交部發言人耿爽回應稱，有關法案嚴重地違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」的規定，是對中國內政的粗暴干涉。他表示，中方對此堅決反對，已經向美方提出了嚴正交涉。

《路透》：美擬對台軍售M1A2戰車和飛彈

《路透》在6月初披露美國擬售台108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈等軍購案，價值超過20億美元。中國外交部發言人耿爽6月6日表示，美國現在與中國之間有經貿摩擦，也正在進行磋商，中方認為美方應「早日認清形勢」，回頭和中國站在一起，中國反對美方將武器賣給台灣，這種事情太過敏感，也具有嚴重危害性，美方應斷絕與台灣之間的軍事聯繫，否則會傷害美中關係與台海和平。

《外交政策》：F-16V戰機軍售案8月會有新進展

美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）7月4日報導，不具名的官員指出，台灣向美國提出的採購最新型的F-16V戰機，因細節還沒敲定，讓交易耗費的時間超乎預期，至今尚未定案，但這項軍售計畫在8月國會休會前會有新進展。中國外交部發言人耿爽7月5日表示，中國一向反對台美間的官方往來和軍事聯繫，要求美方恪守「一個中國原則」、「中美三個聯合公報」，停止售台武器和台美軍事聯繫，謹慎且「妥善」處理涉台問題，以免影響美中關係和台海和平穩定。

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