美批准對台軍售 中國跳腳要求撤銷、美國務院回應了

2019-07-10 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院在美東時間8日批准108輛「M1A2T」戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等4項對台軍售案，進行「知會國會」程序，預計1個月後生效。中國外交部昨日表達強烈不滿和堅決反對，要求美方立即撤銷此軍售案。對此，美國國務院表示，美國對台軍售是依照台灣關係法，維持台灣自我防衛能力，有助於兩岸與區域的和平與穩定。

台灣媒體詢問美國國務院8日批准對台灣出售M1A2T戰車、刺針飛彈等軍備，但中國政府要求美方撤銷此案，國務院如何回應中國政府？國務院發言人奧塔加斯（Morgan Ortagus）表示，美國對台利益，特別是與這些軍售有關的，是為了促進兩岸與區域的和平與穩定，在美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」沒有改變。

奧塔加斯指出，國務院知會國會對台軍售案是遵守台灣關係法，該法要求美方幫助台灣維持其自我防衛能力。奧塔加斯強調，美方的「一中政策」仍然保持不變，並沒有新的政策。

中國外交部發言人耿爽昨天在下午例行記者會表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經就此向美方提出了嚴正交涉，要求美方立即撤銷對台軍售案。

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