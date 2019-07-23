資深媒體人爆：前閣揆特使團赴韓 有飛官曾欲走私香蕉

2019-07-23 09:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡總統「永和警衛室」少校警衛官「吳宗憲」等人涉嫌攜帶近萬條免稅菸入境，引發喧然大波，這是否為痼習有待釐清。具多年媒體從業經驗的韓國專家、政大講師朱立熙向本報透露一件故事，指南韓總統盧泰愚1988年就職時，前行政院長俞國華率特使團前去慶賀，卻因我國駐當地軍官和專機軍職人員勾結，圖謀進口香蕉獲利，導致全團行李一度被查扣。

朱立熙曾任華視副總經理、台北時報總編輯，並曾在自由時報、聯合報、中國時報、中時晚報等媒體任職，現為政大韓文系、新聞系兼任講師以及「知韓苑」創辦人兼執行長，為我國著名的韓國專家。

朱立熙接受本報採訪時指出，前南韓總統盧泰愚在1988年2月25日就職，我國時任行政院長俞國華在該年2月24日率領慶賀特使團，搭乘專機前往韓國，而我國駐派在南韓的軍職人員，和這架軍機的軍職人員具「學長、學弟」關係，因此勾結走私香蕉。

朱立熙表示，南韓在1980年代，禁止外國進口香蕉，如透過走私進口，則是價差數倍以上的暴利行為。縱使特使團成員得以快速通關、搭乘專車到下榻旅館，但行李卻遲至當日晚間8、9點都未抵達，後來才知道，是因韓方發現，該團所攜香蕉數量，已超過特使團送禮所需，導致全團行李悉數被查扣。

朱立熙表示，這件事在當時被封鎖消息，外界不得而知，此事發生後，由當時我國政治參事徐漢淼到南韓海關奔走，徐得知有軍職人員涉走私香蕉一事後，向韓方稱指此事為個人行為，但特使團不能沒有行李。在徐和韓方斡旋後，行李才得以放行，但走私的香蕉全遭查扣。

此事發生後翌日，朱立熙表示，由於涉案的駐韓軍職人員走私香蕉被沒收、無法圖利，還跑到相關單位叫囂，要徐漢淼「走著瞧」、一定算這筆帳。結果，這名涉案人卻在數年後一起重大航空事故中喪生。

雖根據目前證據所指，「吳宗憲」等人私菸案，並非透過專機運送免稅菸，而是由國內採購發貨，朱立熙也認為，此事可能為「吳宗憲」等人的個人行為，和華航高層應無關連，但有多少人利用特使團或出訪團的機會，進行個人牟利行為，相關單位應進一步徹查。

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