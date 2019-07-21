初選後首次露面 朱立倫爆4年前找沈春華任副手被拒絕

2019-07-21 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選民調於本月15日出爐之後，確定由高雄市長韓國瑜出線，前鴻海董事長郭台銘選擇出國沉澱，前新北市長朱立倫則是將近一個禮拜沒有在臉書與民眾互動，今天（21日）首次露面，接受資深主播沈春華的專訪。談話間不難看出朱立倫與沈春華的好交情，朱還爆料自己在4年前曾找沈春華擔任他的副手，卻被拒絕了，連不分區立委的名額都不要。

今天晚上的直播中，沈春華問朱立倫參加了兩次大選，兩次總統之路都不是很順利，心裡的感受如何？對此，朱立倫坦言4年前參選總統那本就是一場「死局」，甚至選前最後三個月都不覺得自己有可能會贏，況且因為知道穩輸，所以沒人願意接受擔任副手的邀約，但卻非常多人表示想擔任不分區立委，因為「副手一定落選，但立委一定當選」。接著朱立倫話鋒一轉，爆料指出沈春華也是當時他找來當副手的人選之一，但她卻是唯一一個兩者都不要，「那天晚上兩人電話講了好久...但你（沈春華）都不要」。

沈春華則苦笑，自稱志在媒體，朱立倫這番爆料還真是讓她一點心理準備也沒有，「臉上4條線」。

另外對於這次初選落選，朱立倫表示，當下聽到結果是覺得「輕鬆了」，但接著襲來的是失落感，坦言為何努力了這麼久，為甚麼大家不支持呢，但就是保持平常心，盡量讓自己坦然接受結果。

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