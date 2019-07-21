韓粉救援高雄網傳台南淹水假照 黃偉哲：已報警追查

2019-07-21 14:28

〔記者蔡文居／台南報導〕一名羅姓韓粉在臉書上傳多張去年台南淹水的假照片，還貼文說「暴雨！台南市『淹黃水』 有誰關心過」，該貼文被轉傳到韓國瑜總統後援會的粉絲團，韓粉質疑「台南淹不是淹」、「都是媒體操作」、「偉哲兄皮繃緊點」。台南市政府新聞處今天澄清，台南沒有淹水，那是去年8月的淹水照，是假新聞，已報警追查。

台南市長黃偉哲則表示，市府已報警，他也指示警方深入追查，讓散布假消息者，接受法律的制裁。

高雄市長韓國瑜因719高雄暴雨淹水，遭外界批判，韓國瑜昨天勘災怒批中央「難道台南、屏東沒下雨嗎？為何指責高雄？」

該名羅姓網友於昨天張貼4張淹水照片，質疑「暴雨！台南市『淹黃水』 有誰關心過」，該貼文引起網友熱議，不少韓粉留言批判民進黨政府「好奇怪！淹水沒有人敢說民進黨的壞話」、「綠蛆媒體都瞎了，中天為何不派一組去台南拍」。還被轉傳到2020韓國瑜總統後援會的粉絲團，韓粉批判聲四起。

台南市政府新聞處表示，今天有市府同仁發現該貼文，經查證是去年8月24日台南新營的淹水照，其中一張照片還張冠李戴，照片上還有高雄市議員邱俊憲的看板，將高雄淹水偽造是台南淹水，根本是假新聞，那天台南雨停後積水就退了，並沒有淹水，已報警處理。

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