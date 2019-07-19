視察三爺溪治水 黃偉哲用一句話形容箇中甘苦...

2019-07-19 21:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受低壓影響，台南開始降雨，市長黃偉哲今天視察三爺溪仁德河段，他形容治水工作，正好與比賽拿金牌相反，是「美麗會忘記、痛苦會留下」，無論之前多有成效，只要淹一次，就引發民怨，因此「沒有最好，只有更好」，將全力以赴。

三爺溪全長13公里，因流域範圍都市化程度高，加上區域排水路坡降平緩，以及受限兩岸土地開發，通洪斷面不足，以往豪雨易淹，治理總經費需要90億元。

市政府水利局表長李賢義表示，目前已完工或進行中的項目，包含左岸與支流應急加高，以及滯洪池、抽水站、引水幹線，還有萬代橋下游段濬深與瓶頸段改善，斥資34.67億元，全力整治。

黃偉哲今天先到仁德視察三爺溪瓶頸段的整治工程，隨後至土庫抽水站，測試機組性能，要求工務人員全面戒備，確保居民生命財產安全。

黃偉哲指出，2012年的520暴雨，三爺溪流域淹水面積1576公頃，2013年的康芮颱風暴雨，淹水面積895公頃，2014年的812暴雨，淹水面積316公頃，去年的823暴雨，淹水面積217公頃，逐步減少，顯見治理仍有成效。

黃偉哲說，治水工作承先啟後，即使面積有減少，但民眾被淹到了，仍會不開心，無論是否獲得掌聲，還是得繼續努力，尤其面對極端氣候，世事沒有無絕對，要以達到零淹水為終極目標。

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