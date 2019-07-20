確保國安及防疫！台灣往返中國海運航線准駁 需徵詢陸委會

2019-07-20 17:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近期中國非洲豬瘟疫情嚴峻，交通部說，為有效阻絕非洲豬瘟於境外及確保國家安全，將檢討不合時宜的法令，修正兩岸海運航線申請程序，未來台灣往返中國客運航線准駁，將徵詢陸委會意見，並由交通部核備。交通部說，這兩週內就會找相關單位會商討論，擬定法規修正草案，但後續還需進行修法草案預告等相關程序，預計最快要到10月底才會公告實施。

交通部修法 最快10月底公告實施

交通部說，現行「台灣地區與大陸地區海運直航許可管理辦法」規定，相關航線許可程序，之前考量屬實務執行作業性質，101年公告委任航港局辦理該辦法所定各項業務。然而，近年因應非洲豬瘟疫情嚴峻，加上中國對我國軍事政治威脅仍未減緩，有必要對涉及國安及防疫海運直航許可程序予以檢討修正。

因此，交通部著手修正相關法令，未來往返台灣與中國海運定期與不定期客運航線，都將徵詢陸委會意見後改由交通部核備，藉由申請程序完備，確保國家安全及阻絕疫情於境外。

對於修法是否與日前放行高雄─平潭直航開航，但疑似未先知會陸委會有關？交通部官員則否認，僅說這次修法方向只是做了小調整，將航港局核定改為徵詢陸委會意見，並由交通部核備；台灣與中國可開放申請客運航線的航點未有修正及增減。

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