開罰20萬！中國-花蓮直航班機今復航 第一班就查獲中國豬肉鬆

2019-07-06 20:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕由中國山東濟南至花蓮的定期包機航線，此班兩岸直航班機已停航3年多，今天上午才剛復航，第一個抵達花蓮機場的班機就查獲旅客從中國攜帶豬肉鬆罐頭，當場遭罰20萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今天第一個航班入境旅客共計157人，其中發現有一名本國籍旅客，因違規從中國攜帶豬肉鬆一罐，共0.239公斤，經海關X光機查獲，移送防檢局裁處20萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，由於目前中國仍屬非洲豬瘟等多種動物傳染病及植物有害生物的疫區，防檢局、關務署及海巡署等各邊境管制機關緊密合作，入境旅客手提及託運行李執行百分百X光機檢查，抵達花蓮包機，有一名旅客違規攜帶豬肉鬆罐頭，遭查獲裁處20萬元新台幣。

針對兩岸直航包機飛航花蓮，防檢局表示，事先已協調航空公司利用機上廣播，提醒旅客不要攜帶動植物及其產品入境外，也派員於通關前加強旅客宣導，並特別安排兩組檢疫犬執勤，協助旅客手提及託運行李檢查。

應變中心說明，依據攔檢及主動棄置產品之檢測資料顯示，中國豬肉製品檢出非洲豬瘟比率仍高，顯示疫情仍未和緩，為有效防杜非洲豬瘟於境外，強化入境旅客攜帶動植物及其產品管制，關務署對入境旅客手提及託運行李執行百分百X光機檢查。

應變中心再次呼籲旅客及返國民眾不要攜帶動植物及其產品入境，尤其是來自非洲豬瘟疫區的肉類產品，違規者第一次依法裁罰20萬元，第二次可處100萬元，外來人士遭罰新臺幣20萬元以上，未能立即繳清者將被拒絕入境。

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