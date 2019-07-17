統戰基地平潭與高雄直航 傳交通部未知會陸委會

2019-07-17 11:18

〔記者鍾麗華、蕭玗欣／台北報導〕中國致力建立於福建平潭成為「兩岸共同家園」，雖然8年來成效不彰，但仍持續積極對台招商引資。中國國台辦上月底在例行記者會就稱將平潭建設成「台胞台企登陸第一家園的先行區」，平潭儼然已成為中共對台統戰基地，不過，交通部航港局卻放行平潭高雄直航，據了解，並未事先知會陸委會。

航港局表示，現有兩岸海運直航規定，兩岸航線由交通部許可就可以，不須陸委會同意。

平潭直航高雄的「海峽號」11日開通，有700多名首航旅客搭乘客輪抵達高雄碼頭，隔日返航平潭。在上月爆出「高雄旗津─溫州洞頭小三通」未被核准，是製造假象的騙局後，觀光局長潘恒旭道歉，因此此次平潭─高雄直航相當低調。

不過，「海峽號」業者稱，2011年11月首航台中、2013年10月首航台北後，此次首航至高雄，「完成平潭至台灣北、中、南部直航航線的全覆蓋」。

知情官員表示，平潭到台中、台北航線已是常態，因此平潭到高雄的航線，已獲交通部核准。但他也坦承，平潭是中國對台統戰基地的代表，具有政治圖謀，確實比較敏感。

事實上，近來有台灣旅行社、民間團體與諮詢顧問公司等單位，在網路與群組張貼「平潭就業創業考察團」的相關訊息，招攬18至45歲的台灣青年，考察團宣稱輔導落地創業、參加就業招聘說明會、瞭解對台31條政策等，還安排旅遊。這些考察團過去都是從台北港或台中港搭乘「海峽號」往返平潭，據瞭解，未來也會加入高雄航線。

考察團行程規劃在5到15天不等，報名費喊出每人4000元、「兩人同行一人免費」，採落地階段方式，食宿由當地主辦單位全部負擔，業者稱，報名費是用來辦理手機、銀行開戶、保險等，並表示活動後「可返台或留中國後續就業創業」。

陸委會說，政策並未對外開放人力仲介服務業，業者用參訪旅遊的名義招攬，以模糊、迂迴的方式來從事相關工作，是否有仲介的事實，須由勞動部來認定。

中國國務院2011後批准「平潭綜合實驗區總體發展規劃」後，曾宣稱要把平潭變成「兩岸共同家園」，當時喊出第一年免租金、一年後押金減半收取，並以「一天一個億」的力道來吸引台商，但外媒曾報導當地成走私天堂，大批台商夢碎離場。

雖然如此，中國仍積極對台招商引資，去年7月平潭成立「台灣青年創業就業培訓基地」，上月還發佈「探索海峽兩岸融合發展新路的實施細則」，提出36條措施，包括落實台胞台企同等待遇等。

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