防非洲豬瘟不停歇 交通部：持續推動5大防疫措施

2019-03-19 16:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕非洲豬瘟防疫，交通部已全力推動5大防疫措施，包含各海空運、郵政、觀光機關加強宣導、提供防檢疫需求所需場地、暫停供應豬肉餐、落實廚餘管理及郵件檢查等。近期農委會公布越南及有地緣關係的東南亞國家為高風險國家地區，交通部航政司代理司長葉協隆說，為兼顧落實防疫及機場運作效率，已在桃園機場委託廠商製作立牌及掛牌，提高引導效果；高雄機場也於3月13日增設2部X光機，提升檢查效率，目前各機場入境旅客檢查等候時間，約5至10分鐘內均可完成檢查。

葉協隆說，為強化各項防疫作為，已協調國籍航空飛航中國、港澳回台航班，不提供豬肉餐，中國、港澳及越南籍航空航班，不提供豬肉餐或不使用疫區豬肉食材。防疫宣導方面，桃園機場共有142處播放防疫影片，每15分鐘於入境長廊及行李轉盤區宣導廣播，其餘機場有29處。另外，現已請航空公司於報到櫃檯，發放宣導單張及機上發放海關申報單，另有65航空公司（國籍6家、外籍42家、港澳籍5家及中國籍12家），會於航機上廣播宣導或播放影片。海運方面，國際商港及小三通有25處播放防疫影片，所有國際郵輪、兩岸渡輪（中國籍2艘、國籍1艘）及金馬小三通船舶（中國籍8艘、國籍9艘）均有播放宣導影片及廣播。

觀光方面已要求各旅行公會、領隊協會，提醒請旅行業者於契約書、行前說明會資料中提供防疫宣導DM或警語，並分別於出團前行前說明會及出國登機前、回國前1日及返國登機前再次提醒旅客，勿違規攜帶肉類製品入境。

提供防檢疫所需場地方面，為加強旅客手提行李查驗，桃園機場已配合於今年2月2日起，在兩航廈增設16台X光機，執行高風險航班100％旅客入境手提行李防疫檢查。松山、台中、台南及高雄機場，也已由海關以X光機執行檢查。海運商港及小三通港口，同樣已進行旅客全面行李檢查。除提供X光機場地外，目前國際機場及港埠已配合檢疫單位鋪設消毒毯，消毒旅客鞋底；海運在每次客輪停靠前、後，港區旅客服務中心也會再進行入境消毒。

落實廚餘管理方面，國際航班的廚餘是由空廚業者委託合格環保公司集中焚化處理，各航空站及空廚業在地廚餘，則交由環保單位核准的畜牧場再利用或以焚化方式處理。船舶廚餘部分，中國籍與外籍船舶廚餘一律不得入境著陸，國籍船舶廚餘依環保及檢疫單位規定，委由合格清運業者集中清運焚化處理。

強化郵件檢查方面，針對大陸進口郵件的檢查及宣導，中華郵政公司已配合加強進口國際郵件查核的頻率與密度，對中國進口郵件採分流隔離方式集中處理，並對收件人加強宣導「肉類製品」包裹郵件禁止以郵寄方式進口的宣傳，若經查獲有來自中國或鄰近其他國家進口的肉製品等郵件，將會同海關及檢疫人員辦理檢查、退運或銷毀。

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