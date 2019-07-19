蔡總統答宴 聖露西亞總理：台露關係是true love

2019-07-19 12:11

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞十八日報導〕蔡英文總統訪問加勒比海友邦聖露西亞第二天，今晚間（台北時間19日上午）宴請露國政要及館團員眷。蔡總統感謝我外交人員與技術團默默在外交前線打拚，並表示，我國政府將持續與聖露西亞合作達成露國的發展目標，期盼台露友誼歷久彌新，為全球永續合作立下標竿。聖露西亞總理查士納致詞時則說，自從他擔任總理以來，便和台灣保持密切合作，希望可以建立雙贏的關係，他並幽默形容台露兩國關係是「true love」。

蔡總統致詞時表示，在聖露西亞的訪問已接近尾聲，感謝露國政府與人民的熱情款待，加勒比海式的熱烈歡迎讓她感受深刻。

蔡總統說，每次出訪，她都一定要撥出時間與外交人員及技術團員見面。這些英雄日復一日默默在邦交國打拚，讓駐在國成為更宜居的地方，應該給予他們肯定。

蔡總統提及，訪問期間，她經常想起露國諾貝爾獎得主渥克特（Derek Alton Walcott）的名言：「我閱讀；我旅行；我成長。」當然，來到這裡之前，她讀到、也聽到有關聖露西亞的種種，而經過這次的訪問，她親眼看見露國的活力與美麗，才真正的了解這個國家，她要感謝大家給她這個機會。

總統再次感謝大家敞開雙臂歡迎訪團，也感謝訪團成員在這趟旅程為台灣外交全力打拚，「由於各位的努力，這趟國是訪問圓滿成功。」

查士納隨後致詞表示，自從他擔任總理以來，便和台灣保持密切合作，希望可以建立雙贏的關係。他提到，對聖露西亞而言，最重要的價值就是相互尊重，在很多方面，露國都希望可以向台灣學習，同時，也希望能與台灣分享露國的經驗，更幽默形容台露兩國關係是「true love」。

答宴開始前，總統也與駐露國大使館館團員及眷屬、志工及役男們座談，並聽取技術團簡報。總統肯定他們在邦交國所做的一切，帶給台露間穩固的邦誼。技術團團長鄭仕隆的女兒也畫了一張她與總統的畫像給總統簽名，現場氣氛溫馨熱絡。

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