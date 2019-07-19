蔡政府執政出生人口數下降 馬英九牽拖兩岸關係不佳

2019-07-19 10:18

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」開幕活動致詞時，強調蔡英文總統執政下大家不願意生小孩，把原因歸咎於經濟情況不好，「又是一例一休，又是軍公教年金砍很多，這些都會有影響」，甚至還把出生率下降的因素歸咎於兩岸關係不佳。

馬英九指出，昨天有一個人口學家跟他說，馬政府任內大致上兩岸和平繁榮，大家就比較願意生育，「但是如果每天軍機飛來飛去，恐怕生育的意願就不是很高」，他還說，雖然不敢講具有百分之百的關聯性，「但多少會影響」，所以要打造安和樂利的環境，政治上的平穩、治安也都很重要。

此外，馬英九還拿自己前兩任總統李登輝、陳水扁與現任的蔡英文執政下的出生人口數做比較。他指出，從過去30年台灣新生兒數字來看，包括他在內的4位總統任內新生兒數字，李登輝任內減少了5萬8000人，陳水扁任內減少4萬1000人，蔡英文執政3年多就減少3萬2500人，反觀他執政8年，總共增加1萬5000人，「我實在非常開心，雖然孩子都不是我的」，證明事在人為。

馬英九表示，如果把每年出生人口成長數目控制在19萬5000人，台灣的人口問題就不太大，但去年出生數只有18萬，今年預估會下降到17萬，為何馬政府時期許多鼓勵生育政策至今仍然存在，生育率卻明顯下降，原因就是上述的大環境因素。

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