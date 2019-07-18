聖露西亞國會演說 蔡英文：合作模式沒「債務陷阱」問題

2019-07-18 23:53

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞18日報導〕蔡英文總統訪問友邦聖露西亞第二天上午（台北時間18日晚間），前往露國國會發表演說。蔡總統首先感謝露國對台灣的支持，接著細數兩國各項合作計畫，蔡總統並說，我們堅持「踏實外交、互惠互助」的精神，台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題。

蔡總統表示，聖露西亞一直是我們在加勒比海地區的堅實夥伴，總理查士納去年在聯合國大會為台灣挺身而出，衛生部長艾瑟柯也在今年的世界衛生大會為台灣仗義執言，也希望露國政府能持續支持台，台灣有決心要讓全世界知道，我們能夠做出更多貢獻。

蔡總統說，我們堅持「踏實外交、互惠互助」的精神，跟露國等夥伴並肩打拚，實現聯合國永續發展目標 。在過去十多年來，台露兩國共同進行很多合作計畫，彰顯永續發展目標的精神，包括台灣分享醫療公衛方面的專業，提升露國的健康照護體系，台灣也努力發展永續農業，台露雙方在資通訊領域也有做許多努力。

蔡總統說，公共基礎建設是國家永續發展的基石。今年，我們啟動許多重大計畫。除了聖茱德醫院，台灣和露國今年也已經陸續推動荷瓦諾拉國際機場和全國道路計畫。這些計畫會由台灣的銀行提供貸款，並由台灣海外工程公司承包給露國包商，也就是會僱用露國當地勞工，採用在地建材。這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益。台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題。

蔡總統最後引用諾貝爾獎得主、露國詩人渥克特（Derek Alton Walcott），其作品「海洋即歷史」描述了海洋國家在歷史上面臨的各種機會和挑戰。總統表示，台灣和聖露西亞同屬小國，在自然上，同樣面臨地理資源和氣候變遷的挑戰，在歷史上，我們也同樣歷經了漫長的民主化進程，都尊重人權及民主價值。這些共同歷程，讓我們有責任，共同攜手，促進區域穩定和自由民主。

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