譯介《金融時報》報導國台辦指導旺中 中央社發表聲明

2019-07-18 21:36

〔中央社〕旺中集團對金融時報指稱旺中媒體接受中國國台辦指令作新聞一事,揚言對金融時報與引述報導的中央社提告,中央社今天發表聲明指出,中央社一向關注外國重要媒體對台灣的報導,17日是秉持新聞專業譯介金融時報這篇報導,呈現事實,願接受大眾檢驗。

金融時報(Financial Times)駐台記者席佳琳(Kathrin Hille)於7月16日發出一篇英文報導,主標題為Taiwan primaries highlight fears over China's influence on media,意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yu's victory to lead opposition in presidential election,意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

旺中集團17日發表聲明說,針對英國「金融時報」大中華區特派員席佳琳撰文指出,中國時報及中天電視接受大陸國台辦指令作新聞一事,中國時報及中天電視發表嚴正聲明,這是惡意中傷的假新聞!

對於英國「金融時報」、中央社及其它引述引用或轉述該則新聞的媒體或個人,中國時報及中天電視將一併追究責任提出告訴。

中央社為了更明確傳達原文意思,再將金融時報這篇報導重點整理如下:

此報導全文21段,其中第1-3段報導,中天電視台與中視在國民黨公佈初選民調當天,絕大多數新聞都和韓國瑜的勝利相關,卻未報導總統蔡英文出訪加勒比海友邦的新聞。

第4-7段說明,這兩家電視台對韓的偏好並非一夜發生,而是過去一年來的長期現象,也進而促使「韓流(the Han Wave)」誕生;報導說,這兩家電視台都屬於受到中國政府影響的旺旺中時集團,愈來愈多人擔心,台灣的國內政治因此受到北京影響。文中同時引用陸委會副主委邱垂正的說法。

報導的第8-10段,則著重於介紹中國如何利用台商支持國民黨,並以旺旺集團創辦人蔡衍明為例指出,2001年英屬維京群島的Newslink Investment以入股方式投資旺中3700萬美元。此後,旺旺於2006年買下中視,2008年買下中天,中國時報也逐漸轉變為評論者口中的中國共產黨喉舌。

此文針對中國政府與旺中集團媒體互動的報導,主要集中在第11-14段,內容如下:

「中國時報與中天電視的記者告訴金融時報,他們的言論主管直接接受國台辦的指示;國台辦是中國政府負責處理台灣事務的機構。」

「『他們每天都打電話來』,一名中國時報的記者說。『他們並不會干涉所有事務,主要聚焦在兩岸關係和中國議題。他們對於報導角度以及(報導)是否登在頭版有話語權』。」

席佳琳在報導中說:「記者向旺旺中時集團提出採訪相關主管的要求,並要求針對該報新聞運作提出回應,該集團均未回應。」

「一名中天電視台的記者表示,中國官員會『組織』對於中國議題的報導,方法是指派採訪活動給對台灣媒體派駐中國的記者,並要求表達特定立場 -- 兩家台灣報紙記者的說法,為這項指控提供了佐證。」

報導的第15-16段提及中國如何滲透台灣媒體,引用公民記者林雨蒼報導指出,20餘家並不知名的台灣網媒轉發國台辦旗下中國台灣網所發佈的訊息;此外,兩個多月前,多達70家台媒的主管齊聚北京會見中國全國政協主席汪洋。汪洋在會中向這些主管表示,期待他們對「和平統一,一國兩制」作出貢獻,而歷史將會記住他們。

接下來在報導的第17段指出,有評論者憂心北京賦予台媒必須讓韓國瑜當選總統的任務,儘管韓始終否認他是北京欽點的候選人,但是有跡象顯示旺旺中時試圖協助韓勝選。

金融時報在第18段報導指出,旺旺中時集團在去年11月的九合一大選投票前,派駐數十名記者與言論主管南下高雄協助韓國瑜競選。報導引述一名中天電視記者說法表示,編輯部門有一支特別小組,協助「韓國瑜凍蒜」。

報導最後指出,台灣政府也試圖應對,今年3月國家傳播委員會以中天電視大量播放韓國瑜新聞,違反廣電法規定的公平與平衡原則,對該台罰款新台幣100萬元。上個月,也有許多民眾遊行抗議紅媒滲透。

報導說,執政黨民進黨如今已試圖將這種恐懼轉化為選舉議題,而對於韓國瑜來說,來自媒體的支持儘管已幫助他走到拿下總統大選提名這一步,卻也有可能成為他的政治負擔。

金融時報是全球知名的老牌報紙,1888年在倫敦創立,以財經和金融新聞為主,但對於國際新聞的報導也十分出色,去年獲得英國報業獎(British Press Awards)的年度報紙榮銜。2015年日本經濟新聞以8.44億英鎊(約新台幣327.3億元)收購金融時報集團,取得百分之百控股。

金融時報有100萬名付費讀者,其中約3/4是透過網路閱讀。

