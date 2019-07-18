外媒爆國台辦指導旺中 NCC啟動調查要求中天說明

2019-07-18 12:42

首次上稿12:11

更新時間12:42

〔記者劉力仁／台北報導〕英國「金融時報」昨天報導旺中媒體旗下記者透露，中國國務院台灣事務辦公室直接打電話下達編採指示，支持特定候選人；國家通訊傳播委員會（NCC）表示，已密切注意並啟動行政調查，今天下午將邀旺中集團旗下的中天、中視到會說明，如查有明確事證，將依廣電三法規定處理；若有影響國安情事疑慮時，則將依國安法或兩岸人民關係條例等規定，移請相關機關處理。

NCC昨天公布「108年5月電視新聞報導觀測」統計結果，台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS、寰宇新聞等11個新聞頻道中，9個頻道播出政治人物比例以韓國瑜最高，尤其中天播韓國瑜時間及則數比例近7成，跟第二名政治人物約有高達6成差距，顯示新聞製播仍高度集中於特定人物。

NCC指出，近期針對廣電新聞媒體報導已連續進行一系列觀測，期藉資訊揭露方式，協助社會瞭解廣電新聞媒體報導表現，以促進媒體落實專業、獨立、自主之精神，並遵守衛星廣播電視法第27條第2項規定，「製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則。」

廣電新聞媒體之專業、獨立、自主，為NCC監理之重點要求，若有任何影響廣電新聞媒體獨立不受干預之情事，NCC均將調查並依法處理。

對於金融時報報導，中國時報及中天電視發聲明，指此報導為惡意中傷的假新聞，對於引述引用或轉述該則新聞的媒體或個人，將追究責任提出告訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法