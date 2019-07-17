外媒爆中國控制台媒 國台辦與中天中時同斥「假新聞」

2019-07-17 19:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕英國「金融時報」報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜，旗下記者更透露，中國國台辦直接打電話下達編採指示。中國國台辦發言人馬曉光晚間透過新聞稿表示，報導內容完全釋無中生有，別有用心。

馬曉光稱，「近來，民進黨當局和台獨勢力，為了撈取選舉私利，全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，不遺餘力地打擊持不同立場的台灣媒體，企圖箝制島內批評言論，製造『綠色恐怖』與寒蟬效應。通過外國媒體炮製謠言，就是他們又一拙劣的政治和選舉伎倆。對這種赤裸裸的假新聞，廣大台灣民眾不會上當。」

對於金融時報報導，中國時報及中天電視發表嚴正聲明，這是惡意中傷的假新聞！中天電視同時表示，如果有其他媒體引用，將提出告訴。

根據英國「金融時報」報導，在親中的韓國瑜確定代表國民黨參與2020總統大選後，旺旺中時集團老闆蔡衍明旗下的中天新聞和中視，當天只報導與韓國瑜有關的新聞，冷落在加勒比海拚外交的蔡英文總統。由於蔡衍明與中國政府的關係密切，這也引發中國透過媒體影響台灣政治的疑慮。「金融時報」報導引述在中國時報和中天新聞任職的記者透露，中國國台辦每天致電2家電視台編輯部主管下指示。

金融時報：中國國台辦直接控制台媒 吹捧特定參選人

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