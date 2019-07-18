修「韓國瑜條款」禁靠選舉發大財 黃偉哲提正本清源方法

2019-07-18 11:21

〔記者蔡文居／台南報導〕時代力量昨天宣布將提出修法，增訂民選公職人員除競選連任外，登記參選其他公職候選人時，即應視同辭去原先職位，原職位領到的選舉補助款也應繳回，被外界解讀為「韓國瑜條款」。台南市長黃偉哲今天受訪表示，這是政治制度使然，正本清源的方式就是把中央及地方公職人員的任期拉平，全部改成4年才有一次選舉，而非現在中央、地方公職任期交錯，每隔2年就選一次。

黃偉哲表示，我們是主張總統、立委、縣市長、議員和村里長，任期拉平，統統改成4年才選一次，正本清源的方式，就沒有誰佔誰便宜的問題。台灣已經過好幾次的政治改革，現在地方公職任期已拉平，但中央和地方的任期沒拉平，甚至總統和立委的任期也沒拉平。

他說，他知道修法的用意和動機，是希望政治人物要向選民負責，既然選擇跳船，所領的補助金就要還回去，這理由邏輯是懂的，但因他現在並非立委，他尊重立委職權的行使，但最重要的是，這是國家體制的問題，最好是改成一致，大家誰也不佔誰便宜，選民不會覺得被政治人物佔便宜，政治人物的生涯規劃也不會被中斷，所以改成任期一致是最適當的做法。

他表示，目前現況只能看政治人物自己的良心，選民也會做出選擇，如果要修法恐怕也來不及在這一屆實施。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法