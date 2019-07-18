布拉格市長霸氣「挺台抗中」！中國氣炸：十分惡劣

2019-07-18 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）因為友台和反對「一中條款」觸怒中國，因而拒絕核准布拉格愛樂在中國的14場巡演，但賀吉普說可以改到台灣演出，引起中國不滿。中國外交部發言人耿爽昨日表示，奉勸布拉格市政府趁早改弦更張，不要再肆意破壞中捷關係大局，否則最終損害的將是布拉格自己的利益。

賀吉普上任以來，曾在市政廳展示西藏雪山獅子旗，邀請西藏流亡政府總理洛桑森格訪問，並公開反對布拉格市府與北京間的「一中條款」。3月底時，我駐捷克代表汪忠出席貿易會議，遭中國駐捷克大使威脅離場，在捷克政壇引發軒然大波，賀吉普也聲援強調他絕不同意這種事。布拉格市因而遭中國報復，中國片面取消布拉格愛樂樂團（Prague Philharmonia，PKF）14場中國巡演，賀吉普則說可改到台灣演出。

對於布拉格市長對中國採取的反制措施，中國外交部發言人耿爽17日在例行記者會上表示，布拉格市政當局在涉及中國國家主權和核心利益問題上表現十分惡劣，嚴重傷害了中國人民感情，破壞了兩國關係特別是地方交流合作的良好氛圍。耿爽說，「我們奉勸布拉格當局和個別政客趁早改弦更張，不要再肆意破壞中捷關係大局，否則最終損害的將是他們自己的利益。」

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